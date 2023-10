Speváčka z Atomic Kitten CHUDNE do svadobných šiat: Zhodila už 15 kíl... Aktuálne FOTO v plavkách!

Atomic Kitten (Zdroj: Profimedia)

LONDÝN - Začiatkom roka sme na Topkách informovali o odhodlaní britskej speváčky Kerry Katona (43) zatočiť s kilami navyše. V priebehu mesiacov totiž rapídne pribrala a a mala najviac kíl svojho života. Tento rok by si však mala na seba obliecť svadobné šaty, a tak začala so zhadzovaním. Aktuálne má o viac ako 15 kíl menej. A pochválila sa fotkou v plavkách!

O svojom odhodlaní porozprávala začiatkom roka pre Daily Mail. „Momentálne sa chcem dostať do najlepšej formy. V roku 2023 sa chcem stať mojou najlepšou verzou. Viem,e že keď budem mať určitú rutinu, tak to dokážem. Chcel aby som schudnúť približne 19 kilogramov. Nepáči sa mi, ako momentálne vyzerám a odmietam takto predstúpiť pred oltár. Musím sa dostať do formy skôr, než bude svadba. Chcem sa počas svadby cítiť dobre,“ povedala Katona.

A nezostalo len pri slovách. Na svojej figúre naozaj začala makať. Pre magazín OK! prezradila, že cvičí doma so svojou značkou M-Fit a dodržiava takzvanú FrancisDiet. Tú vytvoril Scott Francis a zahŕňa personalizovaný stravovací plán a cvičebný režim. A zdá sa, že sa to blondínke naozaj vypláca. Už v júli prezradila, že má 68 kíl. Zhodila tak 15 kíl - chudnúť začínala s váhou 83 kíl.

A o tom, že sa vo svojom tele cíti opäť dobre, svedčia aj zábery, ktoré bývalá speváčka dievčenskej skupiny Atomic Kitten zverejňuje na sociálnych sieťach. Nedávno sa pochválila záberom v plavkách, ktoré vyzdvihli jej schudnuté krivky. A od fanúšikov si vyslúžila slová pochvaly. „Krásna práca, Kerry... Úplne sa zmeniil tvoje krivky. Cvičenie sa vyplatilo,“ znel jeden z mnoha komentárov. Zdá sa, že plavovláska je do svadobných šiat už pripravená!