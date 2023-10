Slávna speváčka priznala PSYCHICKÉ PROBLÉMY: Musela vyhľadať odborníkov!

Kerry Katona (Zdroj: Instagram)

Kerry Katona sa preslávila ako speváčka dievčenskej speváckej skupiny Atomic Kitten. Z tej ju však vyhodili, pretože fyzicky napadla jednu z kolegýň. Následne sa zviditeľnila v niekoľkých reality šou a taktiež mala aj vlastný program, ktorý mapoval jej život.

Okrem toho však mnohých zaujímalo i jej súkromie. Televízna hviezda si toho totiž v troch manželstvách vytrpela poriadne veľa. Jej prvý manžel ju podvádzal a druhý minul väčšinu jej úspor. Najviac si však vytrpela s tretím mužom. George Kay ju totiž fyzicky týral a to aj v čase, keď bola tehotná.

Jej neľahký život na jej duši zanechal značné stopy. Vo svojom stĺpčeku v magazíne OK! priznala, že trpí častými záchvatmi paniky, ktoré musela riešiť s odborníkmi. Tí jej povedali, že by to mohlo mať súvis práve s traumami z minulosti.

„Tento týždeň sa necítim dobre, pretože som mala veľa panických záchvatov. Netuším, čo sa deje. Mala som ich aj v minulosti, ale teraz je to iné. Cítim, akoby som nemohla dýchať a potom sa emočne zrútim. Išla som preto k doktorovi, ktorý mi povedal, že by to mohla byť posttraumatická stresová porucha. Budem musieť začať chodiť na terapie. Aj keď som silný človek, tak nemám problém požiadať o pomoc," uviedla Katona.