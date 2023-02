Sukňa, nadkolienky aj opätky! Šokujúci pohľad na jedného z NAJDRSNEJŠÍCH hercov: Hral sa na školáčku!

Galéria fotiek (3) John Cena je za každú srandu.

Zdroj: Profimedia

MELBOURNE - Čo sa to tu deje?! John Cena (45) je nielen uznávaným americkým hercom, ale aj raperom a wrestlerom. Je to hora svalov, preto by sa očakávalo, že bude stvárňovať úlohy drsných mužov. No nie je tomu celkom tak. Fotografi ho aktuálne zachytili, ako sa hrá na školáčku. Oblečenú mal károvanú sukňu, nadkolienky aj opätky!