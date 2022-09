Sexi modelku potrápili plavky: VŠETKO je na svojom mieste, ale… UPS, aj tak ti ich vidno!

SYDNEY - Austrálska modelka Lara Worthington (35) si nedeľu spríjemnila na pláži Bondi Beach v Sydney. Svoje dokonalé telo predviedla v efektných čiernych plavkách bez ramienok... No len čo vošla do vody, zistila, že sú absolútne nepraktické. Kráska si okamžite kontrolovala, či jej z monokín nič nevykuklo. Všetko bolo na svojom mieste, ale... Aj tak jej ich bolo vidno!

Azda každá žena chce na pláži vyzerať super. Ak má pekné telo, má viac-menej vyhraté, no aj pekné plavky dokážu veľké divy. To si zrejme povedala aj austrálska modelka Lara Worthington, ktorá si na pláž Bondi Beach v Sydney obliekla efektné čierne monokiny bez ramienok. Spolu s jej tip-top krivkami bola v mori za hviezdu.

No len čo z neho vyšla, pochopila, že pohodlné plavky sú niekedy viac ako tie síce efektné, no absolútne nepraktické. Čierny kúsok bez ramienok jej totiž pri vychádzaní z vody zliezal z poprsia. Zakaždým tak musela kontrolovať, či je látka na svojom mieste a nič jej spod nej nevykúka. No robila to úplne zbytočne - aj tak jej celé prsia presvitali. Veď pozrite sami!

Galéria fotiek (5) Zdroj: Profimedia