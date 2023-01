RADOSŤ slávnej dvojice: Po mileneckej afére sa tešia z tretieho dieťaťa!

Na konci septembra sa na verejnosti začali objavovať správy o tom, že manželstvo speváka Adama Levina a Behati Prinsloo je vo veľkej kríze. Frontman skupiny Maroon 5 totiž písal nevhodné správy viacerým ženám, z čoho bolo svetoznáma modelka pochopiteľne veľmi sklamaná.

Celá kauza sa navyše prevalila v čase, keď dvojica svojim fanúšikom oznámila, že spolu čakajú tretie dieťa. Spevák si okamžite začal sypať popol na hlavu a povedal, že urobí všetko pre záchranu svojej rodiny.

Zatiaľ to vyzerá tak, že sa im to nateraz podarilo. Dvojica sa totiž podľa informácii magazínu People v uplynulých dňoch dočkala tretieho potomka. Aj keď to ani jeden z nich zatiaľ nepotvrdil, spomínanému magazínu to prezradil zdroj z ich okolia. Ich dcéry Dusty (6) a Gio (4) tak majú súrodenca. Či ide o brata alebo sestričku, zatiaľ nevedno.