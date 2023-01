Hviezdneho speváka VYTOČILA drzá fanúšička: Schmatol jej mobil a... Jeho reakcia rozdelila internet!

SANTO DOMINGO - Došla mu trpezlivosť! Slávny spevák Bad Bunny (28) čelí denne stovkám žiadostí o fotografiu či podpis. Jedna z jeho fanúšičiek sa však umelca na nič nepýtala a rovno k nemu pristúpila a začala si s ním robiť selfie. To však rýchlo oľutovala, keďže hviezdny Portoričan jej telefón vytrhol z ruky a zahodil ho do vody.

Juhoamerický spevák Benito Antonio Martínez Ocasio, ktorého fanúšikovia hudby poznajú pod umeleckým menom Bad Bunny, patrí medzi najpopulárnejších hudobníkov súčasnosti. Jeho piesne, ako napríklad Amorfoda, Mía či Soy Peor majú na YouTube stovky miliónov zhliadnutí.

Jeho úspech mu však okrem radosti priniesol aj neželanú pozornosť. To sa ukázalo aj nedávno, keď sa jedna z jeho fanúšičiek snažila s hviezdnym spevákom odfotiť. To však spravila spôsobom, ktorý sa hudobníkovi nepáčil, a tak jej telefón odhodil. To samozrejme zachytili na videu prítomní ľudia a video sa okamžite začalo šíriť sociálnymi sieťami.

Bad Bunny na celú situáciu zareagoval ešte počas včerajšieho dňa. Na svojom profile na sociálnej sieti Twitter celú situáciu vysvetlil. „Osoba, ktorá za mnou príde a pozdraví ma alebo mi niečo povie, si vždy získa moju pozornosť a rešpekt. K ľuďom, ktorí sa ku mne budú správať bez rešpektu a prídu za mnou a strčia mi pred tvár telefón, sa budem správať rovnako, ako oni ku mne," napísal spevák.

La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo. #SINCOJONESMETIENE — ☀️🌊❤️ (@sanbenito) January 2, 2023

K celému incidentu sa vyjadrili aj fanúšikovia, ktorí sa rozdelili na dva tábory. Kým jedna skupina považuje jeho správanie za prehnané, druhá dáva vinu samotnej fanúšičke. „Chápem, že potrebuje svoj osobný priestor, ale nemôže ísť von a čakať, že bude žiť normálny život, keď je tak známy," napísal jeden z komentujúcich. „Je na ňom vidieť, že potrebuje od tohto života oddych," poznamenal ďalší.

To potvrdil aj samotný spevák v augustovom rozhovore pre magazín Billboard, v ktorom povedal, že po náročnom roku 2022 potrebuje čas pre seba. „V roku 2023 si dám prestávku. Tento rok venujem mne, môjmu mentálnemu zdraviu a užívaniu si úspechov, ktoré som dosiahol. Budem oslavovať a chodiť na miesta, ktoré chcem vidieť. Stále budem mať nejaké povinnosti, ale nebude na mňa žiadny tlak. Posledné roky som pracoval hrozne tvrdo," povedal hudobník.