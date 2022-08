Krutá daň za vzťah s mladým spevákom: Krásna herečka čelí útokom a posmeškom!

LONDÝN - Svojim fanúšikom poskytli ojedinelý náhľad do ich vzťahu. Prominentný párik Olivia Wilde (38) a Harry Styles (28) sa v najnovšom rozhovore zverili s niektorými detailmi ich vzťahu. Priznali aj to, že negatívne komentáre a toxicita sociálnych sietí sa ich dotýka stále viac.

Známy spevák sa dal dokopy s Oliviou začiatkom roka 2021. Iskra medzi nimi preskočila pri natáčaní filmu Don't Worry Darling, v ktorom obaja účinkovali. Dvojica sa okamžite zaradila medzi najznámejšie páry svetového šoubiznisu.

V najnovšom rozhovore, ktorý tento pár poskytol pre magazín RollingStone UK, priznali, že sa musia v poslednej dobe až príliš často vyrovnávať s odvrátenou stranou slávy. Harry patrí momentálne medzi najväčšie mená v hudobnom svete, čo so sebou prináša aj veľa negatívnych vecí.

Počas interview dostal Harry otázku, či je pre jeho najbližších náročné byť v blízkosti osoby, ktorá má na sociálnych sieťach nie príliš populárnu fanúšikovskú základňu. Práve títo ľudia kladú napríklad na partnerky speváka poriadne vysoké nároky. Nepríjemné komentáre sa dotkli aj Olivie. „Samozrejme ma neteší, že musia byť niečomu takémuto vystavení. Je nesmierne ťažké vedieť, že byť v mojej blízkosti znamená trpieť takéto veci," povedal spevák.

K jeho fanúšikom sa vyjadrila aj samotná Olivia. „Sú to milujúci ľudia. To, ako sa správa malé percento ľudí nedefinuje celú komunitu. Nemyslím si, že nenávistná energia je to, čo by bolo pre nich typické," doplnila herečka.

Vyzerá to tak, že dvojica to spolu myslí naozaj vážne. V rozhovore Harry dokonca priznal, že uvažuje o ich spoločnom potomkovi. Olivia má už dve deti. Z manželstva so svojím bývalým manželom, hercom Jasonom Sudeikisom, má syna Otisa (8) a dcéru Daisy (5).