Bizarný outfit známej modelky: Keď o 19:00 máš večeru, ale… O 19:30 už musíš byť PRED OLTÁROM!

Josie Canseco nepatrí medzi tie najznámejšie modelky, ktoré sú v médiách denne spomínané. Aj napriek tomu sa však môže pochváliť spoluprácou s Victoria's Secret, na sociálnej sieti Instagram má viac ako milión followerov a poznajú ju aj paparazzi. No a tí ju najnovšie nafotili cestou na úplne bežnú večeru v Los Angeles.

Ona sama však nebola oblečená tak, akoby o nič nešlo. Naopak - vyzeralo to, že ide do reštaurácie osláviť dôležitý životný krok. Fotografi ju totiž nafotili, ako si do podniku vykračuje v dlhej bielej róbe so saténovým korzetom a šifónovou sukňou. Doslova to vyzeralo, že má na sebe svadobné šaty. Hmmm, Josie, neprehnala si to trochu?

