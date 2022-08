Smutná správa! Zomrela známa herečka (†49): Našli jej 4 nové nádory a potom… Bolo to rýchle!

Sympatická herečka Robyn Griggs sa do povedomia verejnosti dostala úlohami vo filmoch Zombiegeddon či Another World, no zahrala si aj v množstve seriálov a telenoviel. Posledné 2 roky však venovala hlavne svojmu zdraviu - v roku 2019 jej totiž diagnostikovali rakovinu krčka maternice.

Pred mesiacom plavovláska oznámila, že jej lekári našli ďalšie 4 nádory a diagnostikovali jej adenokarcinóm v poslednom, štvrtom štádiu. A potom to už išlo rýchlo. V týchto dňoch sa na verejnosť dostala informácia, že herečka v sobotu 13. augusta zomrela.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook R.G.

„S ťažkýcm srdcom so zármutkom oznamujeme, že Robyn zomrela. Ona už netrpí a chcela by, aby sme si to pripomenuli a aby sme na ňu spomínali v dobrom. Nikdy nezabudnem na to, aká bola otvorená rozprávať svoj príbeh a akceptovala, že som jej ho pomáhala rozprávať. Chcela pomôcť a šíriť informácie. Bolo mi cťou to urobiť. RIP, moja priateľka, milujem ťa a usmievam sa, keď si na teba spomeniem,“ objavilo sa na Robyninej stránke na sociálnej sieti Facebook.

Od roku 2019 herečka bojovala s rakovinou krčka maternice, podstupne jej však lekári v tele objavovali ďalšie nádory. Dva na pečeni, jeden na brušnom svale a jeden na pravej lymfatickej uzline. Zákerná choroba sa jej rozliezla doslova po celom tele a začala byť nezvládnuteľnou. Česť jej pamiatke!