SMUTNÝ OSUD Anne Heche (†53): Zneužíval ju vlastný otec... V drogách a chľaste hľadala únik od reality!

Americká herečka Anne Heche sa preslávila vo filmoch ako 6 dní, 7 nocí, Samec, Sopka a v seriáli Muži na stromoch. Ako sme vás už na topkách informovali, včera zomrela.

Alkohol a drogy

Anne nemala problém verejne hovoriť o svojej závislosti na drogách a alkohole. Tú spôsobila zrejme trauma z detstva, za ktorú je zodpovedný jej vlastný otec. Ten ju totiž sexuálne zneužíval. O zverstvách, ktoré tento muž spáchal, prehovorila prvýkrát v roku 2001.

„Znásilnil ma. Strčil mi do úst jeho penis, hladil ma, položil ma na štyri a mal so mnou sex," šokovala Anne v rozhovore pre ABC News. Všetko sa to podľa jej slov dialo, keď bola veľmi malá a nepamätá si všetky detaily. „Je veľmi ťažké hovoriť o veciach, ktoré sa diali v mojom detstve, pretože je to len spomienka. Hocikto môže spochybňovať to, čo hovorím a spýtať sa, ako si môžem byť istá, keďže som vtedy bola vo veku, kedy si veci presne nepamätám. Nenosila som so sebou kameru," doplnila herečka.

„V tom čase som si vytvorila v mojej hlave vlastný svet, do ktorého som mohla uniknúť. Dala som si meno Celestia a verila som, že pochádzam z toho sveta. Verila som, že som z inej planéty. Myslím, že som bola šialená," priblížila umelkyňa. „Keď som dospela, začala som hľadať únik od reality v alkohole a drogách. Mala som sex s veľa ľuďmi. Robila som všetko preto, aby som dokázala vymazať hanbu, ktorú som cítila," uzavrela matka dvoch synov.

Toxický vzťah s Ellen DeGeneres

Pomerne náročným obdobím si Anne prešla aj počas toho, ako randila so slávnou moderátorkou Ellen DeGeneres (64). Dvojica sa rozišla v roku 2000 a vo chvíli, keď sa začalo nahlas hovoriť o nepríjemnej povahe americkej komičky, ozvala sa aj samotná Anne.

„Ellen sa riadila len svojimi názormi a potrebami. Ja som v tom vzťahu nebola podstatná. Hľadala partnerku, ktorá je úplne submisívna a bude ochotná všetky svoje potreby utlačiť do úzadia," povedala minulý rok v rozhovore pre podcast The Perez Hilton.

„Keďže homosexuálne vzťahy vtedy neboli vôbec bežné, prišla som o veľa ponúk. Ale aj tie, ktoré som mala, som musela odmietnuť, pretože Ellen nechcela, aby som sa niekde objavila. Ďalej nechcela, aby som sa obliekala príliš vyzývavo a upravila celý môj šatník. Vrchol prišiel, keď mi povedala, aby som úplne obmedzila kontakty s mojími priateľmi. Keď som nesúhlasila, tak povedala, že nepotrebuje partnerku, ktorá má tak veľa kamarátov," dodala Anne.

A hoci teda Anne označila ich vzťah za toxický a zrejme sa nerozišli v dobrom, jej smrť moderátorku pochopiteľne tiež zasiahla. „Toto je smutný deň. Posielam jej deťom, rodine a priateľom všetku moju lásku,” napísala na Twitter DeGeneres.