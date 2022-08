Hviezdy tanečnej šou šokujú úprimnosťou: Brutálne PRIBRALI... Ich SEXUÁLNY ŽIVOT je v troskách!

LONDÝN - Boli známi tým, že v tanečnej šou Strictly Come Dancing ohurovali výkonmi a vypracovanými telami. No keď bývalí tanečníci Ola a James Jordan nedávno predviedli výrazne plnšie postavy, spôsobilo to šok nejednému ich fanúšikovi. Teraz otvorene porozprávali o tom, ako sa ich život zmenil.

James a Ola Jordanovci, ktorí boli účastníkmi úspešnej tanečnej šou v rokoch 2006 až 2015, tvrdia, že sú rovnako šokovaní ako fanúšikovia, keď vidia, ako sa ich vzhľad zmenil. Blonďavá kráska pribrala zhruba 20 kg, jej manžel ešte o 10 viac.

James priznáva, že je to jeho láska k nezdravému jedlu, ktorá ich oboch zviedla na zlé chodníčky. „Priznávam, pravdepodobne nemám na Olu najlepší vplyv. Milujem svoje lupienky, čokoládu a nezdravé jedlo,“ uviedol v rozhovore pre The Sun James.

Ola otvorene priznáva, že nové postavy im znepríjemňujú aj milostné chvíle. „Sexuálny život je určite iný, ak nie horší, pretože sme veľmi tuční a nechceme sa hýbať. Pri sexe nám prekážajú bruchá. Nie je to také vzrušujúce," uviedla. James dodáva: „Náš sex rozhodne nie je lepší. Už ju nemôžem hádzať tak, ako som zvyknutý. Takže si uvedomujeme, že musíme zmeniť naše stravovacie návyky, aby sme sa dostali späť do formy. Rád by som opäť držal Olu nad hlavou."

Pár, ktorý sa zoznámil v roku 1999 a má dvojročnú dcéru Ellu, tvrdí, že nepotrebuje ľútosť verejnosti. Priberali totiž len svojou vlastnou vinou. „Presne vieme, prečo sme sa zväčšili – viac sme jedli a menej sa hýbali. Škoda, že mi črevá len tak visia cez nohavice, je to ako staré pivné brucho. A je to nepríjemné, pretože som dosť chlpatý a niekedy mi chlpy na bruchu uviaznu v opasku, čo je naozaj zvláštne,“ detailne opisuje James. Dôvodom prejedania sa je aj fakt, že pár smútil po smrti Jamesovho otca, k čomu sa pridalo aj to, že tanečník prestal fajčiť.

Počas aktívnej kariéry trávili v telocvični aj 10 hodín denne a na jedenie im neostávalo veľa času. Kalórie si sledovali aj na etiketách potravín. So zmenou návykov a postavy sa musel chtiac-nechtiac zmeniť aj ich šatník. James prezradil, že si musel zaobstarať elastické nohavice, pretože do žiadnych sa nevedel zapnúť.

Bývalý tanečník bez servítky hovorí aj o tom, či sa mu jeho polovička páči aj teraz, keď nemá ideálnu postavičku. „Poviem úprimne, že mám radšej menšiu Olu, no samozrejme, že ju stále milujem a mám ju rád,“ uviedol. Ola dodala: „Všetci môžeme predstierať, že vyzerám skvele, ale je mi nepríjemné to, ako vyzerám. Nechcem prijať svoju tučnotu. Musíte byť k sebe úprimní. Vždy som si myslela, že budem tá sexi mama, no nie som, a preto je to naozaj smutné."

Galéria fotiek (2) Takto vyzeralo Ola a James Jordanovci kedysi.

Zdroj: profimedia.sk

„Ľudia nám často hovoria: Bude to dobré, je to ako svalová pamäť‘. Nie, nie je. Sme stále rovnakí ako všetci ostatní. Vieme, že už nikdy nemôžeme trénovať desať hodín denne, ale vieme, že sa v podstate musíme viac hýbať a menej jesť," doplnil James. Dvojica sa teraz zameriava na to, aby boli opäť aktívni. Pre lepšiu motiváciu si zvyknú pozrieť fotografie z tanečnej šou a tiež fotografiu, ktorá ich motivovala, aby zmenili svoj životný štýl opäť k lepšiemu. Nuž, držíme palce, nech sa im to podarí!