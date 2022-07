Hviezda tanečnej šou je pri pohľade na svoje telo ZDESENÁ: TOTO sa stane, keď prestaneš makať!

LONDÝN - Tanečná hviezda televíznej šou BBC Strictly Come Dancing - Ola Jordan (39) tesne pred štyridsiatkou nabrala odvahu a ukázala svoje zmenené telo v plavkách. Niekoľko rokov sa v šou objavovala ako aktívna tanečnica známych osobností a v roku 2018 si vyskúšala aj úlohu porotkyne v poľskej verzii programu. Zlom nastal, keď prestala dennodenne drieť, čo sa prejavilo na jej výzore.

Tanečnica Ola Jordan sa rozhodla zdieľať fotku v bikinách, na ktorej pózuje pri bazéne vedľa manžela, tiež profesionálneho tanečníka, Jamesa Jordana. „Nemala som v úmysle zverejniť túto snímku, ale nakoniec som sa rozhodla, že to urobím, pretože som zdesená a sama zo seba veľmi sklamaná. A zverejnenie mi, aspoň dúfam, pomôže v motivácii niečo s tým urobiť,“ uviedla Ola, ktorá nešetrila sebakritikou.

Podľa jej slov je šokujúce vidieť, ako sa jej telo zmenilo. „Kedy nám narástli telá mamky a tatka? Vieme, že nie sme vo svojej najlepšej forme, ako keď sme boli v Strictly, ale toto... To sa stane, keď prestanete denne hodiny tancovať a máte dieťa (chcela by som poznať Jamesovu výhovorku),“ napísala. Bývalá tanečnica tiež vtipne dodala, že na istý čas si bude musieť „odpustiť zmrzlinu“.

Ola a James sa vzali v roku 2003 a v roku 2020 sa im narodila dcéra Ella. Cesta k dieťaťu nebola jednoduchá. Ako manželia uviedli vo viacerých rozhovoroch, dopomohlo im k nemu umelé oplodnenie.

Jordan sa ozvalo množstvo fanúšikov a priateľov, ktorí jej venovali slová podpory. „Obaja vyzeráte perfektne. Nezabúdaj, že tvoje telo vytvorilo to najkrajšie – malého človiečika a je na čase byť pyšnou na to, ako to dokázalo,“ odkázala jej jedna z fanúšičiek. Ďalší napísali, že stále vyzerajú perfektne a takáto zmena je úplne normálna. Tanečnica následne dodala, že dcéra je samozrejme jej absolútnou prioritou. „Mám teraz dôležitejšie veci na práci, než mať štíhly pás,“ uzavrela.