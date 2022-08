Smutný pohľad na čerstvého ženáča Afflecka: Fuj, Ben, NEHANBÍŠ SA? Vypľuj to!

LOS ANGELES - Ben Affleck (49) aktuálne prežíva najradostnejšie obdobie svojho života. Len pred dvomi týždňami sa oženil so svojou staronovou láskou Jennifer Lopez (53). Po svadobnej ceste v Paríži sa však opäť musel vrátiť do práce. A paparazzi ho tam načapali s nechutným detailom v ústach. Fuj, Ben, nehanbíš sa? Vypľuj to!

Hoci už nemá 20, Ben Affleck stále vyzerá výborne. O svoj vzhľad sa stará, pravidelne posilňuje, čo na ňom aj patrične vidno... O to väčším prekvapením je, akému nezdravému zlozvyku holduje. Herca načapali paparazzi cestou na pľac. Po návrate zo svadobnej cesty s Jennifer Lopez, totiž už opäť naplno zarezáva.

No a pohľad naňho môže byť pre mnohé ženy sklamaním. Vzhľadom na to, že dlhé hodiny trávi v telocvični, človek by očakával, že aj jeho životný štýl bude skôr zdravší. No nie je tomu celkom tak. Affleck si totiž rád vychutnáva cigaretku. Zábery, ktoré sa podarilo nafotiť americkým fotografom, ho totiž zachytávajú práve z jednou takouto nezdravou tyčinkou v ústach.

A zrejme netreba nikomu prízvukovať, aké je fajčenie škodlivé. Navyše po nich človek smrdí ako popolník. Nuž, azda to Jennifer po čase nezačne vadiť... Alebo sa Ben tejto svojej neresti raz a navždy zbaví. Pre jeho vlastné dobro mu odporúčame tú druhú možnosť!