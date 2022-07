SVADBA Jennifer Lopez a Bena Afflecka: V NOCI, v STARÝCH ŠATÁCH a... TOTO čakal málokto!

LAS VEGAS - O detaily sa so svetom ochotne podelili! Na topkách sme vás už informovali, že božská Jennifer Lopez (52) a Ben Affleck (49) spečatili svoju lásku svadbou. Teraz je už známe, ako ich veľký deň prebiehal a na internete sa objavili už aj zábery z ich veľkého dňa.

Už z nich sú manželia! Príbeh lásky Jennifer Lopez a Bena Afflecka s nadšením sledujú mnohí. Dvojica tvorila pár v roku 2002, avšak vtedy namiesto svadby prišiel rozchod. Obaja mali iné vzťahy a stali sa z nich aj rodičia... Po rokoch si však k sebe opäť našli cestu. A fanúšikovia sa nadšením sledujú, ako ich láska prekvitá. Počas uplynulého víkendu ju po 3 mesiacoch od zásnub spečatili svadbou v slávnej Little White Chapel v Las Vegas.

Hoci sa dvojici podarilo svadbu utajiť, teraz sa o detaily ochotne podelili s fanúšikmi. Krásna a talentovaná umelkyňa na svojej stránke OnTheJLo.com zverejnila fotografie a videá z ich veľkého dňa.

„Urobili sme to. Láska je nádherná. Láska je láskavá. A ukázalo sa, že láska je aj trpezlivá. 20 rokov trpezlivosti,” uviedla vo svojom príspevku Jennifer. Tá sa s priaznivcami podelila o to, ako ich svadobný deň vyzeral.

A hoci nešlo o žiadnu pompéznu a veľkolepú svadbu, speváčka hovorí, že to bola najlepšia noc ich života. „S tými najlepšími svedkami, akých si viete predstaviť, v šatách zo starého filmu a v saku z Benovho šatníka sme si vymenili sľuby v malej kaplnke a vymenili sme si prstene, ktoré budeme nosiť do konca života,” uviedla Jennifer, ktorá sa do svadobných šiat prezliekala v oddychovej miestnosti, Ben na pánskej toalete.

„Ak je láska skutočná, jediná vec na ktorej v manželstve záleží, je sľub ktorý si dávame, že sa budeme milovať, budeme sa starať jeden o druhého, budeme si rozumieť, budeme k sebe trpezliví a milujúci,” pokračovala vo svojom vyznaní umelkyňa. „Mali tiež pravdu, keď hovorili, že všetko, čo potrebuješ, je láska. Sme tak vďační, že jej máme hojne. Máme novú úžasnú rodinu s piatimi deťmi a spoločný život, na ktorý sa veľmi tešíme. Láska je skvelá vec. Možno tá najlepšia a oplatí sa na ňu čakať,” uzavrela kráska, ktorá po svadbe bude očividne používať manželovo priezvisko. Podpísala sa totiž ako Jennifer Lynn Affleck.

