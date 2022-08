Slávny spevák (53) sa nevie nabažiť sexi snúbenice (23): Pod šatami skrýva toto BOŽSKÉ TELO!

Hrdličky, ktoré sú do seba jasne zamilované, sa neustále pozerali jeden druhému do očí a niekoľkokrát sa objali, keď spoločne sledovali zápas. Dvojica zavítala na športové podujatie, zatiaľ čo Marcova bývalá manželka Jennifer Lopez si ešte donedávna užívala medové týždne so štvrtým manželom Benom Affleckom v Európe.

Nadia, ktorá len nedávno oslávila 23 rokov, vyzerala v bielom outfite úchvatne. Kráľovná krásy zvolila tiež Chanel opasok a crossbody kabelku. Marc mal na sebe skôr ležérny outfit zložený z námorníckej košele a džínsových nohavíc. Dvojica rozdávala úsmevy na všetky strany a počas zápasu sa držali blízko seba.

Galéria fotiek (5) Marc Anthony a Nadia Ferreira

Zdroj: SITA

Pár sa oficiálne zasnúbil v marci tohto roka, nie je však jasné, či si už stanovili aj dátum svadby. Prvýkrát boli spolu nafotení začiatkom roku 2022. Pre Marca by to bolo už štvrté manželstvo. Jeho najznámejšou ex je slávna Jennifer Lopez, s ktorou boli manželia v rokoch 2004 až 2014. Pár má spolu dve deti, dvojičky Emme a Maxa.