Slávna herečka (57) pózovala v bikinách: Tá žena je hotový PRÍRODNÝ ÚKAZ!

Herečka a bývala modelka Elizabeth Hurley fanúšikov najnovšie potešila sériou fotografií, na ktorých pózuje napríklad aj na bicykli. Oblečené má len jednoduché plavky jej obľúbenej farby - žltej. Krásna brunetka už roky ohuruje svet svojím mladistvým vzhľadom a dokonalou figúrou. Pri pohľade na ňu to znie priam neuveriteľne, koľko má rokov.

Galéria fotiek (6) Elizabeth Hurley

Zdroj: Instagram

Pohľad na Elizabeth v bikinách nikdy neomrzí. Za pravdu by nám určite dali všetci jej obdivovatelia. Nadšenými reakciami ani teraz nešetrili. Kým chlapi s nadšením ospevujú jej krivky, pre mnohé ženy je motiváciou a veľkou inšpiráciou. „Si tá najkrajšia herečka vôbec! Hádam neexistujú slová, ktoré by vystihli tvoju krásu! Wau, si nádherná,” to je len pár z vybraných komentárov, v ktorých fanúšikovia chvália slávnu herečku.

Elizabeth Hurley okrem herectva sa venuje aj navrhovaniu vlastnej kolekcie plaviek a tie si aj sama predvádza. Napokon, s takouto figúrou žiadne modelky ani nepotrebuje. Herečkiným partnerom bol dlhé roky slávny Hugh Grant, s ktorým sa dali dokopy pri natáčaní drámy Remando Al Viento. Účinkovala napríklad v komédii Zmluva s diablom či Wonder Woman.