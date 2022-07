Umelá DVOJNÍČKA (29) Kim Kardashian: 12 ROKOV PLASTÍK a pol milióna libier, aby vyzerala ako ona… Teraz to ĽUTUJE!

Galéria fotiek (3) Jennifer Pamplona (vpravo) sa 12 rokov snažila vyzerať ako Kim Kardashian (vľavo).

Zdroj: Instagram K.K./Instagram J.P./Profimedia

BRAZÍLIA - O brazílskej modelke Jennifer Pamplona (29), ktorá zasvätila svoj život túžbe vyzerať ako Kim Kardashian (41), sme na Topkách informovali už v roku 2017. To už mala za sebou 7 rokov plastík. A ďalších 5 v tom pokračovala. Na svoju premenu vyhodila dokopy pol milióna libier. No teraz to ľutuje. Podstúpila ďalšiu operáciu, aby sa vrátila k svojej pôvodnej podobe!