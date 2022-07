Bleskový KONIEC: Slávny spevák odkopol sexi modelku… Vrátil sa k svojej EX!

Galéria fotiek (1) Liam Payne sa vraj opäť stretáva so svojou ex.

Zdroj: SITA

LONDÝN - Len nedávno sa na verejnosť dostala informácia, že člen slávnej britskej skupiny One Direction Liam Payne (28) má novú lásku. Fešáka načapali, ako si hrkúta s americkou modelkou Alianou Mawla (24). "Vzťah" však dvojici dlho nevydržal... Spevák sa vraj teraz začal opäť stretávať so svojou ex!