Hviezdny spevák všetkých šokoval prerobenou tvárou: Veď sa na seba už ani nepodobá!

LONDÝN - Čo to so sebou porobil? Hviezdny spevák a bývalý člen úspešnej formácie One Direction - Liam Payne (29) poriadne prekvapil svojim vzhľadom. Na premiére dokumentu All of Those Voices sa totiž objavil s výrazne zmenenými lícnymi kosťami a čeľusťou, čo samozrejme neušlo pozornosti všímavých fanúšikov. Tí okamžite začali špekulovať, že hudobník využil služby plastických chirurgov.

Liam Payne sa preslávil vďaka svojmu účinkovaniu v svetoznámej chlapčenskej kapele One Direction. Po jej definitívnom rozpade sa tak, ako aj ostatní, vydal na sólovú dráhu. Na svojich priateľov zo skupiny však nezabúda ani dnes.

Nedávno sa totiž objavil na premiére dokumentu All of Those Voices, ktorý mapuje život jeho bývalého kolegu zo spomínanej kapely - Louisa Tomlinsona. Oveľa viac ako o samotnom filme sa ale hovorí práve o Payneovi.

Ten totiž prekvapil svojím novým vzhľadom a spoznať ho mali problém aj niektorí jeho skalní fanúšikovia. Výraznou zmenou prešli hlavne jeho čeľusť a lícne kosti. Na sociálnych sieťach sa okamžite začalo špekulovať o tom, čo stojí za jeho novým výzorom.

Veľká skupina ľudí si myslí, že spevák využil šikovné ručičky plastických chirurgov. Iní zase tvrdia, že je to výsledok chudnutia a jeho závislostí. „V poslednej dobe si toho Liam zažil naozaj dosť. Otvorene priznal to, že bojoval so závislosťou," napísala jedna z jeho fanúšičiek. Payne v minulosti skutočne priznal svoj boj s drogami a alkoholom, ktorý začal počas jeho pôsobenia v skupine One Direction.