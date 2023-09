Zdravotné KOMPLIKÁCIE počas dovolenky: Slávny spevák skončil v nemocnici... JE NA TOM ZLE!

Liam Payne (Zdroj: Profimedia)

COMO - Jeho zdravotný stav začína naháňať fanúšikom strach. Bývalý člen skupiny One Direction - Liam Payne (30) musel na konci minulého mesiaca zrušiť svoje plánované turné kvôli infekcii obličiek. Tento zdravotný problém je podľa všetkého poriadne vážny. Počas dovolenky ho totiž museli náhle previesť do nemocnice a momentálne na tom vraj nie je najlepšie.

Na konci augusta sklamal Payne svojich fanúšikov v Južnej Amerike, kde mal na jeseň naplánované turné. To musel kvôli svojmu vážnemu zdravotnému stavu zrušiť a priaznivcom sa ospravedlnil prostredníctvom videa na sociálnej sieti Instagram.

Problémy s jeho obličkami však pokračujú aj naďalej a vyzerá to tak, že ide o niečo vážne. Počas dovolenky s partnerkou Kate Cassidy pri talianskom jazere Como totiž musel byť prevezený do nemocnice. Mal totiž neznesiteľné bolesti.

Tie spôsobovali práve problémy s obličkami a miestni lekári mu dôrazne odporúčali, aby zostal v nemocnici. Zdroj z jeho okolia pre denník The Sun prezradil, že to s bývalým členom skupiny One Direction nevyzerá dobre.

„Liam na tom momentálne nie je dobre, ale je na tom najlepšom mieste a doktori budú schopní zistiť, čo sa s ním deje. Samozrejme, že je smutný z toho, že ich výlet dopadol takto, ale aspoň s ním bola Kate a pomohla mu. Doktori ho varovali, že by mal v nemocnici zostať minimálne ďalších 6 dní. Chcú spraviť všetky možné testy a pochopiť, čo sa s ním deje. Momentálne majú podozrenie, že mal nejaký dlhodobý problém, ktorý sa postupne zhoršoval," uviedol zdroj.

Liam Payne a Kate Cassidy (Zdroj: profimedia.sk)