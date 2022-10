Tento spevák strieda ženy ako ponožky: Teraz zbalil blonďavú a prsnatú sexicu!

LONDÝN - Ďalšia kráska po jeho boku! Liam Payne (29), ktorý sa zviditeľnil pôsobením vo formácii One Direction, je idolom mnohých žien. A veru, nie je tajomstvom, že na nežné pohlavie má aj on sám veľkú slabosť. Aktuálne sa jeho meno spája s ďalšou sexi cicou. Aha!

Uplynulý víkend sa pre mnohých jedincov niesol v halloweenskom duchu. Aj viaceré celebrity sa zúčastnili nejakej párty, kde sa mali možnosť predviesť v zaujímavom kostýme. Za zábavou si vyrazil aj fešný spevák Liam Payne. Ten sa prezliekol za búrliváka Tommyho Lee Jonesa...

...a po jeho boku samozrejme nechýbala sexbomba Pamela Anderson! Na tú sa premenila kráska menom Kate Cassidy, ktorá podobne sa podobne ako hviezda legendárnej Pobrežnej hliadky môže pochváliť blonďavou hrivou, výstavnou postavičkou, bujnými vnadami a veľkou porciou sexepílu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram

23-ročná Kate, ktorá pochádza z USA a je dobrou kamarátkou modelky Chantel Jeffries, je podľa všetkého novou milenkou slávneho speváka. „Sú do seba šialene zamilovaní. Kate je divoška a to Liamovi rozhodne imponuje,” uviedol pre The Sun zdroj z ich okolia.

Viacerí so záujmom sledujú, aké dlhé bude mať tento románik trvanie. O spevákovi je totiž známe, že vo vzťahoch je dosť nestály. V apríli sa zrušili jeho zásnuby s kráskou menom Maya Henry po tom, čo ho paparazzi nafotili s influencerkou Alinou Mawla. Ani aféra s ňou nemala dlhé trvanie a umelec ju po krátkom čase vymenil za jednu zo svojich bývalých frajeriek - tanečnicu Danielle Peazer. S 39-ročnou speváčkou Cheryl má 5-ročného syna.