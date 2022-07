Smutná premena hollywoodskej hviezdičky: Stratila úplne všetok sexepíl!

LOS ANGELES - Čo to so sebou porobila!? Niekdajšia hviezda seriálu O.C. California - Mischa Barton (36) opäť plní stránky bulváru. Bulvárnym fotografom sa ju totiž nedávno podarilo nafotiť v uliciach. A veru, s krásnou Marissou už toho nemá veľa spoločného.

Práve vďaka obľúbenému počinu O.C. California sa Mischa dostala do povedomia divákov. Vtedy len 17-ročná tínedžerka nebola pripravená na slávu, ktorú jej do života seriál priniesol a nasledoval krutý pád. Plavovláska svojím správaním komplikovala život nielen sebe, ale aj tvorcom seriálu. Tí sa napokon rozhodli, že postavu Marissy Cooper postihne tragický osud.

FOTO: Mischa Barton ako Marissa v seriáli O.C. California.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Warner Bros Television

Barton potom oveľa viac pozornosti pútala problematickým osobným životom, než úspešnou kariérou. V decembri 2007 bola herečka zatknutá za jazdu pod vplyvom alkoholu a podľa Los Angeles Times polícia v jej vozidle našla aj marihuanu. Samotná Mischa potom priznala, že bola nedobrovoľne hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení. „Vždy to bolo: Je príliš chudá, musí byť chorá. Potom to bolo: Je príliš veľká. Nikdy som nemala správnu váhu," povedala pre magazín People. Aj to viedlo k tomu, že Mischa trpela anorexiou a neskôr i bulímiou. Problémy a depresie zaháňala plavovláska drogami a alkoholom.

FOTO: Mischa Barton na aktuálnych záberoch.

Galéria fotiek (8) Zdroj: profimedia.sk

Aktuálne je Mischa vo vzťahu so svojím priateľom Gianom Macrom Flaminim. Pár sa často objavuje na verejnosti a pôsobia veľmi zaľúbene, no snažia sa zachovať si svoje súkromie, preto neposkytujú žiadne rozhovory a vedú život ako bežní smrteľníci. Špekuluje sa dokonca, že herečka má byť v radostnom očakávaní. „Nekomentujem jej osobný život," povedal k tomu jej hovora. Údajné tehotenstvo nepotvrdil ani nevyvrátil. Zdá sa, že na odpoveď si budeme musieť ešte chvíľu počkať.