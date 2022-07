Známy herec má novú lásku: Rok po smrti manželky zbalil MLADŠIU ROCKERKU!

LONDÝN - Opäť zamilovaný! Herec Damian Lewis (51) v apríli minulého roka utŕžil od osudu krutú ranu. Jeho milovaná manželka - tiež herečka - Helen McCrory vo veku 52-rokov prehrala svoj boj s rakovinou. Umelec si zo svojej ruky obrúčku nezložil... Podľa medializovaných informácií je už ale pripravený na to, aby do svojho srdca vpustil aj inú ženu.

Keď Helen McCrory, ktorá sa preslávila naprílad aj účinkovaním v ságe Harry Potter, odchádzala z tohto sveta, na smrteľnej posteli vraj vtipkovala. „Povedala nám zo svojej postele: Chcem, aby mal ocko priateľky, a veľa, musíte ich všetky mať radi, láska nie je o vlastníctve, ale vieš, Damian, aspoň sa pokús vydržať počas pohrebu bez toho, aby si niekoho bozkával,” uviedol po jej smrti vdovec - Damian Lewis, ktorému porodila dve deti.

Vyzerá to tak, že jej slová si herec vzal k srdcu. V posledných týždňoch sa po jeho boku objavuje americká rockerka menom Alison Mosshart. Tá je frontmankou kapely The Kills a od herca je o osem rokov mladšia. Zoznámili ich spoloční priatelia.

Dvojica sa síce k dohadom nevyjadrila, avšak pre Daily Mail sa vyjadrila speváčkina mama Vivian. „Neviem, ako veľmi mi za toto vynadajú, ale samozrejme sme z toho šťastní. Neviem presne, ako sa zoznámili, ale obaja majú spoločných priateľov. Kým je šťastná ona, sme aj my. Ešte sme sa s ním nestretli, ale určite by ma to potešilo,” uviedla.