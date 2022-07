Šokujúca SMRŤ mladého herca (†18): Mal depresie, v dome našli DROGY!

Tyler Sanders sa objavil v populárnych seriáloch ako napríklad Fear the Walking Dead alebo 9-1-1: Lone Star. Práve z tohto seriálu si môžu mladíka pamätať aj slovenskí diváci.

FOTO: Tyler Sanders počas účinkovania v 9-1-1: Lone Star.

Herca našli v jeho dome v Los Angeles 16. júna. Bližšie informácie o jeho smrti sa však dostávajú na povrch až teraz. Podľa informácii, ktoré priniesol magazín TMZ, sa mal Tyler predávkovať. V jeho dome našla polícia príslušenstvo na podávanie drog a biely prášok.

Mužov zákona kontaktovali tínedžerovi kamaráti. Tí sa o neho začali báť po tom, ako sa im neozýval po prehýrenej noci. Pochovali ho v Houstone, kde počas smútočnej reči jeho otec povedal, že jeho syn zomrel práve na predávkovanie.

Rovnako sa začalo špekulovať aj o Tylerových depresiách. Tie sa mali u mladíka objaviť po tom, ako skončilo natáčanie epizódy 9-1-1: Lone Star, v ktorej sa objavil. Nešťastný otec mal uviesť, že jeho syn nebol v živote šťastný.

Tyler sa objavil v epizódnych úlohách aj v ďalších seriáloch, ako napríklad The Rookie. Ďalej sa objavil vo filme The Reliant. Jeho najväčšia úloha prišla v seriály Just Add Magic: Mystery City, ktorý vyšiel v roku 2020.

FOTO: Tyler Sanders sa v poslednom čase chválil svojou premenou.