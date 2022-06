Známa herečka MUSELA PRIBRAŤ: Z krehkej krásky SVALNÁČKA!

Už od 7. júla si budú Slováci môcť vychutnať túto zaujímavú novinku, kde teda krásna Natalie Portman hviezdi po boku Chrisa Hemswortha. Slávnostná premiéra za účasti tvorcov a protagonistov sa v uplynulých dňoch konala v Los Angeles.

Natalie v novej snímke stvárňuje úlohu superhrdinky po boku Chrisa Hemswortha. Jej dve deti– 5-ročná Amália a 11-ročný Aleph boli nadšení, keď videli svoju matku v akcii. „Mám pocit, že je to fáza mojej kariéry, kedy sa naozaj snažím urobiť dojem na svoje deti," povedal v rozhovore pre Variety Portman. „Moje deti boli tak fascinované týmto procesom, keď navštívili natáčanie a videli ma oblečenú v plášti. Bolo to naozaj super. Viete, je veľmi zriedkavé, že moje deti hovoria: "Prosím, choď do práce!" Zvyčajne je to úplne naopak,“ dodala.

Zaujímavé je, že Natalie musela kvôli tejto postava pribrať a nabrať svaly. „Požiadali ma, aby som bola čo najväčša. To je úžasná výzva!“ poznamenal kráka, ktorá zhruba 10 mesiacov pravidelne cvičila vo fitnescentre a pila proteínové nápoje, aby sa dostala do superhrdinskej formy. „Určite som ešte nebola väčšia ako teraz," dodala.

V minulosti úspešná herečka absolvovať inú premenu. Aby čo najdôveryhodnejšie stvárnila hlavnú postavu baletky vo filme Čierna labuť, schudla 20 kíl. A oplatilo sa, za rolu útlej baleríny Niny získala Oscara. Práve Čierna labuť jej zmenila okrem pracovného života aj ten osobný. Natalie sa vydala za Benjamina Millepieda, choreografa zo spomínaného filmu.

Natalie začala svoju hereckú kariéru v roku v roku 1944 filmom Leon, kde si zahrala po boku francúzskeho herca Jeana Rena. Zahviezdila vo filme Hlavne nezáväzne, New York, milujem ťa, či V ako Vendetta. Od detstva sa zúčastňovala na enviromentálnych aktivitách.

VIDEO: Trailer k filmu Thor: Love and Thunder.