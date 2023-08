Šoubiznisové manželstvo je po 11 rokoch v troskách: Snaha o záchranu vzťahu bola márna... Je KONIEC!

Benjamin Millepied a Natalie Portman (Zdroj: profimedia.sk)

LOS ANGELES - Manželstvo herečky Natalie Portman (42) je po 11 rokoch definitívne na konci. Počas posledných mesiacov sa objavilo viacero informácii o tom, že jej manžel - tanečník a choreograf Benjamin Millepied (46) jej bol neverný. Aj napriek snahe zachrániť ich vzťah je teraz jasné, že sa im to nepodarilo.

Začiatkom júna sa verejnosťou začali šíriť správy o tom, že manželstvo Natalie Portman, ktoré trvá už 11 rokov, si prechádza veľkou krízou. Dôvodom mala byť údajná nevera jej partnera Benjamina Millepieda s 25-ročnou aktivistkou Camille Étienne.

Následne sa však tento známy pár odmlčal a podľa najnovších informácii magazínu Us Weekly sa síce snažili svoj vzťah zachrániť, avšak nepodarilo sa im to. „Po tom, ako sa dostali správy o nevere na verejnosť, sa obaja snažili ich manželstvo zachrániť, avšak momentálne to vyzerá tak, že je koniec," prezradil zdroj, ktorý tak potvrdil správy spred niekoľkých mesiacov.

O záchranu manželstva sa mal snažiť hlavne Millepied, ktorý svoju rodinu údajne stále miluje a chcel spraviť všetko preto, aby mu Portman odpustila. Dvojica sa stretla v roku 2009 na natáčaní filmu Čierna labuť a počas ich vzťahu sa im narodili dve deti - syn Aleph (12) a dcéra Amalia (6).

Natalie Portman (Zdroj: SITA)