Beckham vzal dcéru (10) do spoločnosti: Victoriu pri pohľade na TOTO porazí!

Galéria fotiek (8) David Beckham vzal dcérku do spoločnosti

BENÁTKY - Čo by na túto kombináciu povedala mamina?! Bývalý futbalista David Beckham (47) sa spoločne so svojou dcérou Harper (10) nachádzajú v Taliansku, kde si užívajú spoločné chvíle. Pyšný tatko zobral svoju princezničku na spoločenské podujatie do divadla, čo sa podarilo zvečniť aj bulvárnym fotografom. Dcéra slávneho páru mala na sebe krásne šaty. Avšak pri pohľade na to, čo si k nim obula... Nuž, Victoria asi nebude nadšená.