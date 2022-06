Šokujúce PRIZNANIE herečky Rebel Wilson: LESBICKÝ VZŤAH... Miluje túto ŽENU!

Keď Rebel Wilson výrazne schudla, hádam každého očarila svojou premenou. Po svojom boku mala fešného zajačika Jacoba Buscha, ktorý ich vzťah bral celkom vážne. Avšak slávna herečka sa s ním prostredníctvom sms správy napokon rozišla.

Blondínka sa nedávno netajila tým, že pri hľadaní lásky dávala prakticky šancu každému. Randiť skúšala aj prostredníctvom známej zoznamovacej aplikácie. A dnes je už aj jasné, že Rebel je opäť šťastná a zamilovaná.

Potvrdila to ona sama, keď vo štvrtok na sociálnej sieti Instagram zverejnila fotku so svojou láskou. „Myslela som si, že hľadám svojho princa... Ale možno to, čo som celý čas skutočne potrebovala, bola princezná,” napísala blondínka a pridala fotku so svojou frajerkou. Je ňou Ramona Agruma, ktorá jej v marci robila spoločnosť na odovzdávaní Oscarov.