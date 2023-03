FAUX-PAS po zásnubách: Známu komičku vyhodili z Disneylandu… ZÁKAZ VSTUPU na 30 dní, kvôli tomuto!

Minulý rok v lete austrálska herečka Rebel Wilson prekvapila fanúšikov, keď priznala, že je lesbička. Jej láskou je návrhárka Ramona Agrum. V novembri prišlo ďalšie prekvapenie, keď partnerky oznámili, že sa stali rodičmi dcéry Royce Lillian. No a vo februári dvojica posunula svoj vzťah o ďalší krok ďalej. Komička totiž svoju polovičku požiadala o ruku.

Stalo sa tak v kalifornskom Disneylande. Hneď po krásnom momente si však známa blondínka vyrobila obrovské faux-pas. Prezradila to v rozhovore pre The Daily Show. „Dostala som zákaz vstupu do Disneylandu na 30 dní, pretože som sa odfotila v tajnej kúpeľni, ktorá je v Disneylande nelegálna,“ šokovala priznaním.

No dodala tiež, že vedenie zábavného parku bolo natoľko zhovievavé, že sa jej opýtali, v ktorom období by si tých 30 dní zákazu chcela "odpykať". „Dostala som oficiálny zákaz vstupu na 30 dní. Zavolali mi a povedali: Rebel, kedy by si tých 30 dní nechcela prísť do Disneylandu, pretože budeš natáčať film alebo niečo?“ opýtali sa jej vraj, na čo ona odpovedala, že jún by jej vyhovoval.

Rebel tiež prezradila, že si musela od riaditeľa Disneylandu vypýtať povolenie, aby zásnuby mohli prebehnúť práve tam. „Musela som si vypýtať špeciálne povolenie na to, aby mi vyhradili oblasť, aby som tam mohla doviezť topiary (špeciálne ostrihané stromčeky, pozn. red.), mala som aj huslistu, ktorý hral klasiku od Disney... Bolo to naozaj veľmi romantické,“ dodala.