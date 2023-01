NOVÝ PÁRIK v šoubiznise: Sexi herec zbalil pol roka po rozchode túto modelku!

Na krásne ženy má slabosť! Zhruba pred pol rokom sme vás na topkách informovali, že herec Michael B. Jordan dostal kopačky od známej modelky Lori Harvey, s ktorou plánoval spoločnú budúcnosť...

Galéria fotiek (2) Michael B. Jordan a Lori Harvey sa zhruba po roku a pol randenia rozišli.

Zdroj: profimedia.sk

Po boku úspešného herca sa už ale objavuje nová žena. Je ňou britská modelka Amber Jepson, ktorá má na sociálnej sieti Instagram zhruba 278-tisíc followerov. „Ich vzťah je ešte len v začiatkoch, ale sú v tom až po uši,” uviedol pre The Sun zdroj z ich okolia. „Tvoria spolu pekný pár, obaja sú finančne nezávislí, mohlo by im to fungovať,” dodal. Nuž, uvidíme...