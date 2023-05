Drdol na hlave, ružový kostýmček: Eeej, čo je to za kočku? Ehm, Lewis Hamilton!

Galéria fotiek (3) Lewis Hamilton je známy tým, že má rád módu.

Zdroj: SITA

MIAMI - Sedemnásobný majster sveta Formule 1 Lewis Hamilton (38) je známy svojim blízkym vzťahom k móde. Pri výbere svojich outfitov je veľmi odvážny a čo iní muži považujú za zženštlivé, on hrdo nosí. Aj v týchto dňoch ho paparazzi nafotili na Miami Beach. Na sebe mal sýto ružový set. No v kombinácii s drdolom na hlave... No niekto by si ho aj pomýlil so ženou!