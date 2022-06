ŠKANDÁL známeho futbalistu: 2 týždne pred svadbou a on... NAHÝ v posteli s cudzou ženou!

BIRMINGHAM - Bývalý anglický reprezentant vo futbale Andy Carroll (33) si poriadne zavaril. Len dva týždne predtým, ako sa mal zosobášiť so svojou snúbenicou Billi Mucklow (34), sa na verejnosť dostali zábery nahého športovca, ktorý je v posteli s inou ženou. Tá sa však bráni, že k ničomu nedošlo.

Andy Carroll, aktuálne hráč anglického tímu West Bromwich Albion, si posledné chvíle pred svadbou užíval po svojom. Dva týždne predtým, ako si mal zobrať za ženu svoju dlhoročnú priateľku a snúbenicu Billi Mucklow, sa v médiách objavili šokujúce fotky. Úspešný športovec je na nich zvečnený v spoločnosti neznámej dámy, s ktorou celkom nahý ležal v posteli.

Celá udalosť sa odohrala v Dubaji. 33-ročný futbalista sa v tejto exotickej destinácií lúčil so slobodou. Zaujímavé je, že zhruba týždeň pred tým sa tam z rovnakého dôvodu zabávala aj jeho snúbenica. Avšak bez takýchto nepríjemných následkov...

Podľa medializovaných informácií Andyho partička zapíjala jeho slobodu zhruba 17 hodín. 27-ročná Taylor Jane Wilkey je asistentkou manažéra miestneho baru.

Galéria fotiek (3) Taylor Jane Wilkey sa váľala v posteli s nahým Andym Carrollom.

Hnev Carrollovej snúbenice sa táto dáma snažila zmierniť vyjadreniami pre britský denník The Sun. V rozhovore uviedla, že išlo len o neškodnú zábavu. ,,Nespala som s ním. Celý deň sme sa zabávali a pili, večer sme sa presunuli do Andyho hotelovej izby. Pustili sme si hudbu, on si ľahol na posteľ a tam zaspal,“ uviedla blonďavá sexica.

Tá futbalistovej snúbenici adresovala prostredníctvom médií aj odkaz. „Billi je mi to ľúto. Viem, ako to vyzerá, ale nemali sme spolu sex. Prisahám, že medzi mnou a Andym sa nič sexuálne nestalo,” povedala Taylor. „Andy bol celý čas milý a o nič sa nepokúšal. A aj keby, bol príliš opitý na to, aby k niečomu došlo,“ dodala.

Vznik fotografie okomentovala blondínka svojsky. „Bol to iba vtip. Bol nahý, pretože si v kúpeľni vyzliekol šaty a obliekol si župan. Podľa mňa sa nestalo nič, čo by malo spôsobiť rozpad jeho vzťahu,“ uzavrel.

Galéria fotiek (3) Andy Carroll so svojou snúbenicou a deťmi.

Andy Carroll a Billi Mucklow tvoria pár od roku 2013. Dvojica má spolu tri ratolesti - dvoch synov a dcérku. Futbalista má z predošlého vzťahu aj 12-ročnú dcéru a o rok mladšieho syna.