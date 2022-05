Róby z Cannes: Noblesa, ale aj chodiaca KATASTROFA a farebné peklo… Och, to je ale FAUX PAS!

Filmový festival v Cannes oficiálne odštartoval. Po tom, čo bol festival v roku 2020 pre pandémiu zrušený a vlani sa konal v menšom formáte, sú tento rok protipandemické opatrenia v podstate zrušené. Rúška sú síce vo vnútorných priestoroch odporúčané, avšak návštevníci ich nosia len zriedka, píše agentúra AP.

"Tento rok chcel každý prísť do Cannes," povedal umelecký šéf festivalu Thierry Frémaux pred jeho otvorením. "Všetci sa chcú opäť stretávať," dodal. No a to sa odzrkadlilo aj na červenom koberci otváracieho ceremoniálu, ktorý bol doslova prehliadkou veľmi krásnych a elegantných rób, cez rôzne módne výstrelky, až po totálne katastrofy.

Za všetky spomeňme španielsku herečku Rossy de Palma, ktorá si zrejme pomýlila akciu - na jedno z najprestížnejších spoločenských podujatí totiž prišla nahodená v krátkych sakových šatách. Tie doplnila čiernymi silónkami a mohutnými lakovanými topánkami. Doslova pôsobila, že si na červený koberec odskočila z neformálnej večere s priateľmi.

Galéria fotiek (14) Španielska herečka Rossy de Palma

Zdroj: Joel C Ryan/Invision/AP

Dych prítomným svojimi farebnými šatami vyrazila britská speváčka Tallia Storm. Aj žltá, aj modrá, aj veľká ružová mašľa na bruchu... Všetkého veľa. No aj keby sme prižmúrili oči nad týmto farebným "skvostom", speváčka si na červenom koberci aj tak vyrobila gigantické faux pas. Síce zmyselne pózovala fotografom, no ani jej zvodný pohľad nezachránil tie dve veľké diery na jej sukni.

Galéria fotiek (14) Britská speváčka Tallia Storm

Zdroj: Joel C Ryan/Invision/AP

Pozrite si ďalšie róby z červeného koberca:

