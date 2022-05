Repete ŠKANDÁLU spred 9 rokov? Eva Longoria (47) kašle na spodnú bielizeň… SEXI odhalenie na balkóne!

Eva Longoria je už niekoľko rokov neodmysliteľnou súčasťou prestížneho filmového festivalu v Cannes. Zakaždým vyráža dych krásnymi róbami a dokonalým stajlingom, no v minulosti sa jej podarilo vyrobiť si priamo na červenom koberci aj pikantný trapas.

V roku 2013 si na seba obliekla krásne šaty mätovej farby, no usúdila, že spodná bielizeň by v nich bola viac na škodu, ako na úžitok... No to sa jej napokon stalo osudným. Stačilo, aby si v jednom momente podvihla sukňu a svetu ukázala to, čo malo zostať skryté - svoj úplne nahý rozkrok.

No o sexi odhalenie sa v Cannes postarala aj tento rok. Je evidentné, že Eva skrátka nemá vzťah k spodnej bielizni. Neobliekla si ju totiž ani pod ľahké sivé šaty, ktoré perfektne obopínali jej ženské krivky. Bez podprsenky však odhalili aj jej vytŕčajúce bradavky.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Profimedia

Fotografi herečku nafotili na balkóne slávneho hotela Martinez, v ktorom je ubytovaná. Kam sa práve chystala, nie je jasné, sivé šaty totiž doplnila striebornými sandálkami na vysokom opätku a viacerými šperkami v rovnakej farbe. Mokré vlasy však napovedali, že len pred chvíľou vyšla zo sprchy.