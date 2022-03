Odovzdávanie Oscarov 2022: Ceny už poznajú svojich majiteľov... TOTO sú oni!

V rámci 94. ročníka odovzdávania Oscarov v Los Angeles si cenu za najlepšiu réžiu - psychologickej westernovej drámy The Power of the Dog (Sila psa) - odniesla novozélandská režisérka Jane Campionová.

Will Smith získal Oscara za najlepší mužský herecký výkon, a to vo filme King Richard. Smith sa postaral aj o rozruch. Na pódiu udrel do tváre komika Chrisa Rocka, ktorý žartoval o vzhľade jeho manželky. Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe získala Jessica Chastainová, a to za za účinkovanie vo filme The Eyes of Tammy Faye.

Ariana DeBoseová získala Oscara za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe v snímke West Side Story. Nepočujúci herec Troy Kotsur získal cenu za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe vo filme CODA.

Encanto získal Oscara za najlepší animovaný film. Japonský film Drive My Car získal cenu za najlepší cudzojazyčný film. Cenu za pôvodný scenár k filmu Belfast získal Kenneth Branagh. Sian Hederová získala Oscara za najlepší adaptovaný scenár k filmu CODA.

Cenu za kostýmy si odniesla Cruella. Sošky za zvuk, hudbu, strih, vizuálne efekty, výpravu a kameru získala sci-fi snímka Duna. Snímka Summer of Soul získala cenu za najlepší dokument. Ceny boli odovzdané aj za krátkometrážny dokumentárny film The Queen of Basketball, za animovaný krátkometrážny film The Windshield Wiper a krátky film The Long Goodbye.

Cenu za najlepšiu pôvodnú pieseň - No Time to Die - získali Billie Eilish and Finneas O'Connell.