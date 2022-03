ŠKANDÁL na Oscaroch: Will Smith konečne komentoval svoj skrat!

Prestížne odovzdávanie cien Americkej filmovej akadémie patrí medzi najprestížnejšie šoubiznisové akcie roka. Ich posledný - 94. ročník už zostane poznačený škandálom, o ktorý sa pričinili herec Will Smith a komik Chris Rock, ktorý Oscary moderoval.

Moderátor, ktorý už v minulosti párkrát rýpal do manželov Smithovcov, prirovnal účes Jady Pinkett Smith k tomu, aký nosila vojačka Demi Moore vo filme G. I. Jane. Jada pritom trpí alopéciou, takže mnohí označili tento vtip za poriadne nemiestny.

Will sa v istom momente postavil, prišiel na pódium a Chrisovi jednu vrazil. Ten zostal z tejto nečakanej facky poriadne šokovaný. „Wau, Will Smith zo mňa práve vymlátil dušu,” snažil sa moderátor o to, aby situáciu ako-tak ustál. „Neber si meno mojej ženy do tej svojej zas*atej huby,“ kričal po návrate na svoje miesto Smith.

VIDEO: Will Smith sa na odovzdávaní Oscarov postaral o poriadny škandál.

Will Smith sa počas večera ešte raz na pódiu ocitol. Preberal si tam totiž svoju prvú sošku Oscara v kategórii Najlepší herec za výkon vo filme King Richard. „Chcem sa ospravedlniť akadémii, chcem sa ospravedlniť všetkým svojim nominovaným kolegom,” povedal v rámci svojho prejavu herec, na ktorého sa spustila značná vlna kritiky. Násilie vo svojom stanovisku odmietla aj samotná Akadémia. Niektorým jedincom pripadalo Smithovo konanie ako gavaliersky čin a stavali sa na jeho stranu.

V uplynulých hodinách sa Smith rozhodol verejne ospravedlniť aj moderátorovi, ktorého vyfackal. Spravil tak prostredníctvom dlhšieho vyhlásenia, ktoré zverejnil na Instagrame. „Násilie vo všetkých svojich formách je jedovaté a deštruktívne. Moje správanie na včerajšom udeľovaní Oscarov bolo neprijateľné a nedá sa ospravedlniť. Vtipy na môj účet sú súčasťou mojej práce. Ale vtip o Jadinom zdravotnom stave som nezniesol a reagoval som emotívne,” začal svoje vyhlásenie herec, ktorý sa prihovoril aj kolegovi Rockovi.

„Chris, chcel by som sa ti verejne ospravedlniť. Bol som mimo a mýlil som sa. Hanbím sa za svoje správanie a moje činy nie sú v súlade s tým, akým človekom chcem byť. Niet miesta na násilie vo svete plnom lásky a láskavosti,” pokračoval vo svojom vyhlásení Smith, ktorý sa ešte raz ospravedlnil aj Akadémii, svojej rodine, kolegom a vlastne každému...