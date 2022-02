TOTO je MEGA šialené! Európsky influencer sa mení na Kórejca... Za plastiky vysolil milióny a ZMENŠENÝ PENIS

Juhokórejská hudobná skupina BTS, ktorú tvorí 7 členov, sa teší obrovskej popularite po celom svete. Na sociálnej sieti Instagram má takmer 60 miliónov followerov a zbiera jeden úspech za druhým.

Nepochybne obrovským fanúšikom formácie je istý Oli London, ktorý sa prezentuje ako influencer. Ten je kapelou natoľko posadnutý, že sa rozhodol podstúpiť viacero plastických operácií, ktoré z neho majú spraviť Kórejca.

S plastikami začal niekedy v roku 2013 a absolvovali ich už viac než dvadsať. Niekoľkokrát si dal operovať nos, zväčšiť pery, či zúžiť oči. Najnovším rozhodnutím však Oli mnohých šokoval. Keďže chce byť úplným Kórejcom, rozhodol sa, že si nechá zmenšiť svoj pohlavný úd. „Nechcem tým nikoho uraziť, ale v Kórei je priemerná dĺžka penisu 8,89 cm. A ľudia si zo mňa stále uťahujú, že vďaka tomu nie som stopercentný Kórejec,” uviedol pre Newsweek influencer. „Vo svojej premene chcem zájsť až tak ďaleko, že by som si ho nechal teda zmenšiť na ten kórejský priemer,” dodal.

Mladík si dokonca zisťoval, kde by tento zákrok mohol podstúpiť. „Môžem si to dať urobiť v Thajsku. Je to tam lacnejšie a na takéto úpravy sú vlastne zvyknutí, keďže robia veľa zmien pohlaví,” uzavrel Oli London, ktorý – ak bizarnú operáciu podstúpi, určite dá verejnosti vedieť.