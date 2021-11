Nedávno vystrájala na zoznamke a dnes: Česká speváčka (58) má nového frajera!

Na jar speváčka Bára Basiková prezradila, že prvý raz v živote si napísala zoznamovací inzerát. „Použila som iné meno a mám tam fotku, na ktorej nie som úplne identifikovateľná. Ale kto chce, ten ma spozná,” prezradila vtedy pre Blesk.

Lenže nápadníci sa jej príliš nepozdávali, hlavne tí v jej veku. „Aj keď sú to muži mojej generácie, pripadajú mi starší. To ma strašne prekvapuje. Nechcem sa nikoho dotknúť, tiež mám určitý vek, ale necítim sa naň a mentálne sa cítim mladšia,” tvrdí umelkyňa.

Zdroj: Instagram BB

Aktuálne je už ale zadaná. Aj keď neprezradila, či sa zadarilo práve na zoznamke, alebo išlo o náhodné stretnutie. Speváčka totiž napísala knihu a redaktorka českého TOP Star magazínu bola zvedavá aj na to, aké obdobie celkovo teraz Bára prežíva. „Momentálny stav je, budeš sa diviť, zamilovanosť,” prekvapila svojou odpoveďou.

Ako dodala, úplne čerstvé to nie je. „Nie je, ale je to krásne,” vyznala sa. Lenže identitu svojho milého tají. „Je to pán z Liberca,” bolo to jediné, čo o ňom prezradila, Pochválila sa však spoločnou fotkou.

Zdroj: Prima CNN News/archív BB

Ako vyšlo najavo, nestretli sa v rámci pracovných aktivít. „To bolo proste stretnutie Báry Basikovej s pánom z Liberca. On ma samozrejme vnímal ako známu speváčku, ale veľmi skoro pochopil, že som úplne normálny človek ako každý iný. Som rada, že to funguje a že ma berie takú, aká som,” vyhlásila Basiková.

Tá bola naposledy vydatá za muža o 16 rokov mladšieho. S producentom a hercom Petrom Polákom má syna Theodora. Predtým bola vydatá za architekta Jaromíra Pizingera, ktorý bol starší, ale vzťah stroskotal pre jeho neveru. Prvým manželom Basikovej bol hudobník a stolár Petr Jícha, s ktorým má dvojičky - dcéry Aničku a Marušku.

