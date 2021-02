Česká speváčka šokuje: Blízki jej zomreli na Covid a ona... Očkovať sa nedám!

Bára Basiková sa narodila 17. februára 1963. Pražská rodáčka, krstným menom Barbara, už ako päťročná spievala v Kühnovom detskom zbore, od roku 1973 študovala klasický spev v ľudovej škole umenia.

Svoju úspešnú spevácku dráhu začala v roku 1982 so skupinou Precedens Martina Němca. S touto skupinou nahrala aj prvý album Doba ledová (1987). Od roku 1986 spievala súbežne s Precedens aj so skupinou Stromboli Michala Pavlíčka. S touto formáciou nahrala aj album Stromboli (1987).

Zdroj: ČT

Od roku 1992 spievala s vlastnou skupinou Basic Beat, čo bola vlastne skupina Precedens, ktorá prijala úlohu jej sprievodnej skupiny. S touto formáciou nahrala ako prvý album Viktorie královská (1993). V roku 2001 vydala album Tak jinak, v roku 2002 vydala kompiláciu Best Of Bára Basiková. Dnes má na svojom konte viac ako dvadsiatku rôznych albumov, v roku 2010 vyšla výberovka Platinum Collection. V septembri 2013 jej v Supraphone vyšiel nový album Belleville.



Od deväťdesiatych rokov minulého storočia sa úspešne venuje aj muzikálu. Premiéru mala v roku 1994 v muzikáli Jesus Christ Superstar, potom to bola Rusalka (1996), Johanka z Arku, ktorý mal premiéru 1. apríla 2000 a v ktorom alternovala s Luciou Bílou, Kleopatra (2002), Obraz Doriána Graya (2006). Účinkuje aj v muzikáli Dáma s kaméliami, ktorý mal premiéru v novembri 2007, aj v septembri 2009 obnovenej Johanke z Arku, či Kapka medu pro Verunku z roku 2012. So skupinou Stromboli vydali v novembri 2014 album Fiat Lux.

Zdroj: ČT



Bára Basiková aktuálne patrí k tým známym tváram, ktoré akoby nebrali pandémiu koronavírusu úplne vážne. Dokonca napísala blog s názvom Chcem covid, v ktorom zdôrazňovala, že vláda by mala prestať svojich obyvateľov zbytočne strašiť.

Permanentne kritizuje aj opatrenia, ktoré predstavitelia štátu v boji proti pandémii prijímajú. „Tu je, ospravedlňujem sa, ale tu je totálny bordel,” vyhlásila v relácii Prostor X. Podľa nej ekonomické dopady a obmedzenia sú oveľa horšie ako koronavírus.

Je presvedčená, že nejde o žiadnu morovú ranu a zákazy sú neadekvátne. „Áno, zomrelo veľa ľudí, tiež som stratila dvoch kamarátov, ktorí na koronavírus, alebo teda s koronavírusom zomreli. Bohužiaľ, to je daň za to, že to je choroba a choroba so sebou prináša aj tieto situácie, ale nemyslím si, že je to tak strašidelné, aby sa ten štát musel takto ekonomicky zrútiť,” uviedla speváčka.

Basiková navyše odmieta aj očkovanie. Nedôveruje expertom, aj keď pripúšťa, že sa môže mýliť. Ale zatiaľ ju vraj nikto nepresvedčil o bezpečnosti vakcíny, a tak sa očkovania obáva a podstúpiť ho nechce.