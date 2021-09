Česká speváčka sa chcela ZABIŤ: Zachránili ju deti!

Bára Basiková je síce úspešnou umelkyňou, avšak na poli lásky sa jej až tak nedarí. Za sebou má totiž tri manželstvá, ktoré skončili rozvodom. Prvým manželom umelkyne bol hudobník a stolár Peter Jícha, s ktorým má dvojičky Aničku a Marušku. Svadbu mala aj s architektom Jaromírom Pizingerom, ktorý jej však bol neverný. Jej posledným mužom a zároveň otcom syna Theodora je o 16 rokov mladší producent a herec Petr Polák.

Umelkyňa nemá problém otvorene hovoriť o svojom súkromí. Nedávno napríklad priznala, že si ďalšieho partnera skúšala nájsť na zoznamke.

Česká speváčka (58) po troch rozvodoch: Inzerát na zoznamke!

V týchto dňoch zaujala umelkyňa ďalším osobným priznaním. V relácii Povídej na CNN Prima News totiž otvorene hovorila o svojich psychických problémoch. „Už ako malá som bývala často smutná a uplakaná. Povedala by som až pesimistická. Navyše, neskôr som zistila, že vlastne už ako dieťa som trpela depresiami,” priznala Basiková. „Som z generácie, kedy deti museli držať hubu a krok. Nikto sa s nami nezapodieval,” dodala.

Bára sa netají tým, že depresie ju dokonca dohnali k tomu, že chcela spáchať samovraždu. „Dvakrát v živote som pomýšľala na to, že to tu zabalím. Prvýkrát vtedy, keď som ešte nemala deti. Bol to ťažký boj, ale lekári mi pomohli uvedomiť si, že mám celý život pred sebou. Vtedy som veľmi túžila po deťoch. To bol môj celoživotný cieľ,” prezradila Bára, ktorú vlastne túžba mať potomka odvrátila od toho najhoršieho.

Myšlienky na samovraždu sa objavili aj v dobe, keď už bola matkou. Práve existencia jej detí ju však opäť prinútila k tomu, aby tak neurobila. „Povedala som si, že im to nemôžem urobiť. Bol by to nesmierny zločin a obrovská chyba,” dodala speváčka, ktorá nijako netají, že užíva antidepresíva.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}