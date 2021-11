Komik z Partičky a speváčka: ROZVOD po 20 rokoch!

Vzali sa, mali dve deti a potom Genzer odišiel za inou. Finková to síce niesla ťažko, ale nakoniec sa s tým zmierila a zostali medzi nimi dobré vzťahy. Až natoľko, že sa do rozvodu vôbec nehrnuli.

Richard mal medzitým viacero partneriek a Linda si už tiež niekoho našla. Dokonca sa jej už médiá pýtali aj na ďalšiu svadbu. „Teoreticky sa o tom baviť môžeme, ale ja stále nie som rozvedená. S Richardom sme svoji vlastne už skoro 20 rokov a neriešime to,” povedala minulý rok Šípu.

Zdroj: Instagram LF

Prvé seriózne reči o rozvode sa začali šíriť, keď komik žil s poslednou partnerkou Pavlou. Chcel ju totiž požiadať o ruku. Bohužiaľ sa rozišli. Zdá sa však, že rozvod sa aj tak rozhodol konečne poriešiť.

„Máme sa radi, máme spolu deti, to sa nedá vyškrtnúť. teraz ale konečne riešime nejaké veci, ktoré už sme posunuli ďalej, a potom to bude super,” povedal Genzer portálu super.cz. „To už sa musí, aby sme mali všetci potom pokoj. Nechali sme to dosť dlho spať a už sa to musí urobiť, aby sme boli obaja v pohode,” dodal umelec, ktorý aktuálne robí porotcu v Stardance.

Richard Genzer s poslednou priateľkou Pavlou Zdroj: Profimedia