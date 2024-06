Šokujúci pohľad na komika z Partičky: Husté háro je minulosťou... Prišiel o vlasy!

(Zdroj: Tv Prima)

Richard Genzer je roky verný rovnakému imidžu. Dlhé kučery sú jeho poznávacím znamením. O to väčším šokom pre fanúšikov bolo, keď komik na sociálnej sieti Instagram v uplynulých dňoch zverejnil video, na ktorom je úplne bez vlasov. „Dobrý deň, ja by som vám chcel dať takú ponuku, mám inzerát - predám hrebeň a fén, tak sa ozvite, keby ste to potrebovali, ďakujem,“ hovorí v nahrávke.

(Zdroj: Tv Prima)

Ako sa však ukázalo, hoci "plešina" vyzerá absolútne uveriteľne a mnohí si mysleli, že sa známy Čech skutočne nechal ostrihať, v skutočnosti ide len o výtvor maskérov. Spolu s Michalom Suchánkom totiž natáčal reklamu pre známy reťazec, ktorý podporuje českú futbalovú reprezentáciu. No a holá hlava je kvôli scéne s futbalovým trénerom Ivanom Haškom, ktorý je dlho bez vlasov. Čo poviete, hodila by sa mu takáto zmena imidžu?