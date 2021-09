Tajomstvo rozchodu herca z Partičky: Je za tým ALKOHOL... Peniaze žiadne nemám!

PRAHA - Herec a zabávač Richar Genzer sa rozhodol prehovoriť o tom, prečo ho opustila jeho posledná priateľka Pavla. Zároveň uviedol, že je nezmysel, že by s ním bola len kvôli peniazom.

Richard Genzer je stále ženatý so speváčkou Lindou Finkovou, no dlhodobo spolu nežijú. Približne šesť rokov mal priateľku Markétu, ktorá od neho odišla na jar roku 2018. No už dva mesiace po rozchode mal zabávač inú.

Markéta Jiránková a Richard Genzer Zdroj: Profimedia

V máji 2018 zbalil blondínku Pavlu. „Pavla je veľmi krásna a ja stále nechápem, ako taký idiot ako ja mal také šťastie, že som ju stretol a ona sa do mňa zamilovala. Som šťastný tak, ako už dlho nie,” vyhlasoval, keď spolu randili už takmer rok.

Lenže v máji 2021 sa prevalilo, že je opäť sám. „Odišla, chýba mi, milujem ju a teraz neviem, čo k tomu ešte povedať,” adresoval jej herec vyznanie priamo pred kamerami televízie Prima.

Z rozchodu sa evidentne stále nespamätal a aktuálne prehovoril, prečo od neho partnerka odišla. „Teraz ma najviac mrzí, že odišla moja priateľka, pretože som mlel nezmysly kvôli alkoholu. Písalo sa, že je so mnou kvôli peniazom. To je skvelé, ja ale žiadne nemám. Vinník som ja, nie ona, ako sa všade písalo,” uviedol pre magazín Sedmička.

Richard Genzer s expriateľkou Pavlou Kalinovou Zdroj: Profimedia