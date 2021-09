Má ženu aj milenku: Český herec (71) si užíva s o 30 rokov mladšou!

Herec a režisér Václav Knop pred pár dňami predstavil verejnosti svoj muzikál Robinson Crusoe a má veľa ďalších pracovných plánov. Ako sám povedal, kým udrží myšlienku a moč, chce toho ešte veľa stihnúť.

Zdroj: Tv Prima

No nielen v pracovnej oblasti... Pred nejakým časom totiž opustil manželku Leonu a ani sám nevie, koľko žien odvtedy mal. „To by som sa musel zamyslieť. Mne sa ženy vždy páčili, keď ma nejaká chce, ja sa nebránim,” povedal portálu Expres.cz. Aktuálne je však už nejaký čas s jednou ženou. „Chvíľu, rok, dva,” prezradil s tým, že aktuálna milenka je asi o 30 rokov mladšia. Presne to nevedel povedať. „Ono sa to stále mení, partnerky a ich vek,” netajil.

Rozvod pritom absolútne nerieši. „Ja neviem ešte, asi zatiaľ nie, ja neviem, tieto veci pre mňa nie sú teraz dôležité,” povedal s tým, že taký je proste život. „My sme sa objali a povedali si, že to už stačí. Nechcem zachádzať do veľkých detailov, pretože by sa moja pani manželka mohla hnevať, že som niečo prezradil. V podstate je to tak, ako to v živote býva,” vyhlásil Knop a dodal: „Ja som tesne pred smrťou a chcem si ešte užiť.”

Zdroj: Tv Prima