Zo súkromnej rozlúčky s Popelkou Šafránkovou ho vylúčili: Princ Trávníček nedostal pozvánku!

Po smrti legendárnej Libuše Šafránkovej dala rodina možnosť aj bežným ľuďom, aby sa s herečkou mohli naposledy rozlúčiť. V piatok teda prebehli dve rozlúčky s národom milovanou umelkyňou.

Zdroj: tn.nova.cz

Zdroj: Profimedia

Už tej prvej, určenej pre širokú verejnosť, sa zúčastnilo pár známych tvárí. Najviac ale prekvapila účasť herca Pavla Trávníčka, s ktorým bola Šafránková navždy spätá vďaka rozprávke Tři oříšky pro Popelku. Lenže iba na obrazovkách...

V súkromí sa totiž herci už dlhší čas nerozprávali. V novembri, keď Trávníček oslavoval 70 rokov, Šafránková mu neblahoželala. „Nie sme v kontakte, naše cesty sa rozišli,” povedal vtedy pre Aha!

A dôvodom bola práve obľúbená rozprávka. Kým pre Trávníčka to bola v podstate životná rola, rád na ňu spomínal a zúčastňoval sa všetkých udalostí s ňou spojených, u Šafránkovej to bolo inak. Nechcela byť navždy iba Popelkou, a tak propagačné akcie vynechávala a rozhovory zamerané iba na rozprávku odmietala. Ťažké srdce mal preto na ňu režisér Václav Vorlíček, keďže o jeho Popelku sa zaujímali aj v zahraničí a hnevalo ho, že Libuše nebola ochotná hovoriť ani so zahraničnými novinármi.

Trávníček sa v tomto spore prikláňal na režisérovu stranu. „Je mi ľúto, že je voči rozprávke taká odťažitá. Čohokoľvek, čo je s ňou spojené, sa Libuška nezúčastňuje. Neviem, či jej vadí, že je spájaná s jednou úlohou, ale taký už je údel hercov. Myslím, že je to škoda,” vyhlásil kedysi.

A tak jeho vzťahy s kolegyňou ochladli. Libuše proste vylúčila zo života prakticky všetkých spojených s legendárnou rozprávkou. Evidentne preto Trávníček ani nedostal pozvánku na súkromnú rozlúčku, ktorej sa zúčastnilo asi 200 hostí.

Zdroj: Profimedia