Súkromný POHREB Popelky Šafránkovej (†68) týždeň po rozlúčke: Známy herec odmietol prísť!

PRAHA - Týždeň po verejnej rozlúčke a zádušnej omši s legendárnou Libuškou Šafránkovou (†68) sa v piatok večer rodina so svojou milovanou Popelkou lúčila poslednýkrát. Najprv sa v kostole v Šlapaniciach pri Brne konala omša a potom nasledovalo uloženie urny do rodinného hrobu. Pohrebu sa zúčastnili všetci herečkini najbližší. Jeden veľmi blízky priateľ však svoju účasť prekvapivo odmietol!

Známy český herec a režisér Jan Kačer vždy držal svoje slovo. V prípade poslednej rozlúčky s Libuškou Šafránkovou ho však porušil rovno dvakrát. Najprv na zádušnej omši, ktorá sa minulý týždeň konala v Prahe. Tam synovi milovanej Popelky sľúbil, že bude mať príhovor. Dokonca do kostola prišiel aj s napísanou rečou, ale... Nakoniec neprehovoril.

„Libuškin a Pepíkov syn ma požiadal, nech prehovorím. Prišiel som aj s napísanou rešou. Keď som to všetko okolo ale videl, nebol som schopný slova,“ priznal pre Aha! Kačer. Synovi slávneho páru však sľúbil, že prehovorí aspoň na súkromnej zádušnej omši v Libuškiných rodných Šlapaniciach na Morave, kde Popelku v piatok večer pochovali.

V piatok večer sa v Šafránkovej rodných Šľapaniciach na Morave konala omša a po nej nasledovalo uloženie urny do rodinného hrobu. Zdroj: Profimedia

No ani tento svoj sľub Kačer nedodržal. „Ale aj z tohto som sa ospravedlnil. V mojom veku je to veľká štreka cez dve stovky kilometrov. Naviac som starý a naozaj sily ubúdajú. Snáď moje ospravedlnenie všetci príjmu,“ priznal Jan, ktorý si svoju smútočnú reč odloží do zásuvky - jej obsah však zostane každému záhadou. „Nikomu nedám do nej ani nahliadnuť!“ dodal.

No niet divu, že sa Kačer nezmohol na slová a na opätovné absolvovanie poslednej rozlúčky sa necítil. Len pár dní potom, čo zomrela Libuška, totiž naposledy vydýchla aj hercova manželka Nina Divíšková. Tá mala pohreb len deň po Popelkinej minulotýždňovej rozlúčke v Prahe.

Jan Kačer ťažko znášal aj minulotýždňovú omšu za Libušku Šafránkovú. Pohrebu sa už preto nezúčastnil. Zdroj: Profimedia