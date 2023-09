Syn (2) exsuperstaristky trpí genetickou CHYBOU: Operácia OBOCH RÚK!

Veronika Stýblová má za sebou veľmi náročné dni. (Zdroj: Instagram V.S.)

Veronike Stýblovej sa pred dvomi rokmi v marci splnil sen a stala sa mamou synčeka Sebastiana. Jej malý poklad však prišiel na svet s malou genetickou vadou. Ako pred časom informovala, chlapček mal zrastené dva prsty na rukách aj na nohách.

„Séba sa narodil so zrastenými dvomi prštekmi na oboch ručičkách a nožičkách. Na kráse mu to neuberie a dnešná medicína vie zázraky. Operácia nás čaká už tento rok na jeseň,“ prezradila v minulosti podľa českého portálu Blesk.cz. No a ten dlhoočakávaný dátum už nastal.



Malý Sebastian pred pár dňami absolvoval operáciu na klinike plastickej chirurgie na pražských Vinohradoch. „Tak to máme za sebou. Viem, že sú na svete omnoho horšie veci, ktoré rodičia so svojimi deťmi riešia, ale pre mňa to bol emočne najsilnejší týždeň vôbec. Vidieť trpieť vlastné dieťa je to najhoršie na svete a ty si bol omnoho statočnejší ako ja!“ zverila sa na sociálnej sieti Instagram Stýblová.

„Už to máme za sebou a si jednoducho pre nás veľký superhrdina a s oteckom sme na teba neskutočne pyšní. Z celého srdca ďakujeme oddeleniu detskej plastickej chirurgie. V živote som sa nestretla s tak úžasným a empatickým personálom, ako tu,“ dodala známa mamička. Sebastiankovi prajeme skoré zotavenie!