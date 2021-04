PRAHA - Budúcim českým prezidentom by podľa Čechov mal byť herec, moderátor a hudobník Marek Eben. Ukázali to výsledky prieskumu, ktorý v marci a apríli uskutočnila agentúra STEM. Zisťovalo sa, ako Česi vnímajú súčasnú hlavu štátu, aj to, kto by mal súčasného prezidenta ČR Miloša Zemana nahradiť, informoval v piatok webový spravodajský portál Novinky.cz.