KONIEC po 26 rokoch: Stálica televíznych obrazoviek ide do DÔCHODKU!

PRAHA - Česká legenda šokovala fanúšikov! Moderátor herec a hudobník Marek Eben (67) sa rozhodol, že po dlhých 26 rokoch svojho pôsobenia v Studiu Ypsilon končí. Ide do dôchodku!

Marek Eben je stálicou českého šoubiznisu. Je úspešným hercom, ale aj moderátorom a hudobníkom. Diváci ho v posledných rokoch vnímajú predovšetkým vďaka českej verzii tanečnej šou Let's Dance - Star Dance, ktorú moderuje. Fanúšikovia divadla ho však celých 26 rokov mohli vídať aj v inscenácii Prodaná nevěsta aneb Pojď domů, ona brečí.

Tá mala v Studiu Ypsilon premiéru v júni 1996 a Eben v nej stvárnil postavu Jeníka. V týchto dňoch však prišiel so šokujúcim rozhodnutím. Oficiálne oznámil koniec a svoju postavu prenechal mladšiemu kolegovi Petrovi Vrškovi. „Jeníka som hral 26 rokov. Až do dôchodku. Svojmu nástupcovi prajem, aby ho hral tiež tak dlho... Neboj, utečie to rýchlo,“ odkázal vo videu, ktoré sa premietalo pred začiatkom hry.

S moderovaním zatiaľ skončiť neplánuje, no koniec v divadle mu aspoň vytvoril priestor viac sa venovať svojej milovanej manželke. Tá je od roku 1986 ochrnutá - mala len 26 rokov, keď prekonala mozgovú príhodu. „Markéta pozerala televízor, obraz sa jej začal podivne rozmazávať a odrazu ju silno rozbolela hlava, až kričala od bolesti. Potom upadla do bezvedomia a prebrala sa až o 7 nedieľ. Mozgová príhoda, upchatá cieva, príčina neznáma,“ opísala v knihe Světlana Nálepková.

Marek Eben sa odvtedy o svoju manželku s láskou stará a neďaleko Karlovych Varov, kde každoročne moderuje medzinárodný filmový festival, nechal postaviť rodinný dom s bezbariérovým prístupom.

