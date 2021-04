KORONAVÍRUS Je tu deň D: Minister Lengvarský prezradil, kedy zverejní zmluvu o nákupe Sputnikov

Lengvarský bol dnes na rokovaní vládneho kabinetu Eduarda Hegera a ešte pred jeho začiatkom novinárom prisľúbil, že zverejnenie zmluvy je už len otázkou niekoľkých hodín. Po rokovaní vlády povedal, že kým opustí budovu podpíše dekrét o zverejnení zmluvy na webe Centrálneho registra zmlúv. "Bude zverejnená v plnom rozsahu a čím dlhšie tu stojíme, tým neskôr bude zverejnená," dodal počas brífingu Lengvarský. "Mala byť včera večer, ale chcem si byť úplne istý o tom, že všetko bude tak, že dnes, keď odtiaľto odídem, podpíšem žiadosť o zverejnenie a bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv," povedal Lengvarský. Podľa neho sú vlastníkom vakcíny navyše stále Rusi, preto sa ju rozhodli aj testovať.

Dnes ráno si Rusi odviezli niekoľko vakcín na testy

Zo závodu Imuna Pharm v Šarišských Michaľanoch odviezli v stredu ráno 600 ampuliek vakcíny Sputnik V. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR už skôr avizovalo, že si ich ruská strana odvezie na vlastnú kontrolu.

Zdroj: TASR - Milan Kapusta

"Naložili sme pre ruskú stranu 600 ampúl vakcíny. Prišli pre to z DHL z Viedne, doručia to do Moskvy výrobcovi. Preprava sa deje pri teplotách nižších ako mínus 18 stupňov Celzia, ako predpisuje výrobca. To znamená, že doprava sa deje v chladenom aute a termoboxe, v ktorom je suchý ľad a kontrolovaná teplota," uviedol predseda predstavenstva Imuna Pharm Juraj Kamarás. Priblížil, že sa postupovalo podľa vzorkovacieho plánu, ktorý stanovuje, akým spôsobom sa má robiť náhodný výber vzoriek.

Ministerstvo zdravotníctva SR informovalo, že 600 dávok vakcíny Sputnik V si ruská strana zo Slovenska odvezie na vlastnú kontrolu. Kontrola vakcín má trvať jeden mesiac a definitívne rozhodnutie o očkovaní Sputnikom u nás padne podľa rezortu zdravotníctva až po ukončení kontroly. Slovensko si objednalo dva milióny vakcín Sputnik V. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii, ktoré vyústilo do rekonštrukcie kabinetu.